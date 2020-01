Sorrento, candidato sindaco: è rush finale tra Gaetano Milano e Mario Gargiulo – VIDEO

Cresce il fermento per le prossime elezioni a Sorrento. Abbiamo avuto modo di incontrare due personaggi che saranno sicuramente protagonisti: Mario Gargiulo e Gaetano Milano. Nella maggioranza, difatti, si sta decidendo chi dei due sarà il candidato sindaco e la decisione verrà resa nota, ufficialmente, agli inizi di febbraio. Noi di Positanonews li abbiamo beccati insieme durante la cerimonia per i 50 anni del Salvemini: “Non sappiamo chi sarà il candidato, quando lo sapremo lo diremo”, hanno dichiarato, lasciando l’alone di dubbio intorno alla decisione.

Difatti, nelle ultime ore si è registrata una decisa confluenza sul nome di Mario Gargiulo, già assessore della giunta Cuomo, accantonato in occasione delle elezioni politiche del 2008, dopo una palese ammissione di vicinanza al Pd: tra i dem e il Movimento 5 Stelle potrebbe esserci una convergenza, ma tutto ruota attorno a Marco Fiorentino, in attesa della sentenza che dovrebbe essere pronunciata in settimana.

Gargiulo non verrebbe accreditato da etichette politiche di partiti nazionali ma dalla lista civica «Sorrentocisto», alla quale dovrebbe aderire anche l’ex assessore Raffaele Apreda. Vicino alle scelte di Cuomo rimane anche l’attuale consigliere del gruppo «Il Ponte», Mariano Pontecorvo, come il vicesindaco Maria Teresa De Angelis.