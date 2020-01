Sorrento in campo con la Befana rossonera.

Domenica 5 gennaio, per il primo match del 2020, il Sorrento ospiterà in casa l’Agropoli e per l’occasione ci sarà una una fantastica opportunità per tutti gli spettatori, di rientrare nei 30 vincitori dei premi messi in palio dalla società rossonera. Presentando il biglietto o l’abbonamento agli ingressi delle Tribune Laterale e Centrale, infatti, verranno consegnati ai supportes, dei tagliandi prenumerati da conservare per l’estrazione dei premi che avverrà durante l’intervallo. I bambini under 12 ed i diversamente abili, ai quali sarà riservato sempre l’ingresso gratuito, potranno partecipare al concorso mentre saranno esclusi gli addetti ai lavori e gli osservatori che avranno, però, i biglietti omaggio! Ecco i premi messi in palio: 10 maglie delle gare ufficiali personalizzate con i nomi dei calciatori, 10 T-shirt Sorrento 1945, 10 sciarpe.