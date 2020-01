Sorrento. Cambiano e diventano più restrittivi gli orari di accesso al transito veicolare nel centro storico

Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo ha emesso un’ordinanza con la quale modifica i precedenti provvedimenti del dirigente della polizia municipale che disciplinano la mobilità all’interno della cosiddetta “Area pedonale urbana”, cambiando gli orari di accesso per le auto e gli scooter oltre che per i mezzi destinati al carico e scarico delle merci nei vicoletti del centro storico. Ad essere interessate dall’ordinanza sono Via San Cesareo (nel tratto compreso tra Via Luigi De Maio e Via Torquato Tasso), Via Fuoro (tra la stessa Via Tasso e vico II Fuoro) e Via Sant’Antonino.

Con il dispositivo precedentemente in vigore, in tali strade vigeva il divieto di transito per auto, motocicli e ciclomotori privati (con permesso di accesso solo ai veicoli autorizzati) dalle ore 10.30 alla mezzanotte; per i mezzi utilizzati per trasporto merci a favore delle attività commerciali della zona il transito era consentito dalle ore 7.00 alle ore 10.30.

Con la nuova ordinanza aumentano le limitazioni. Il transito dei veicoli dei residenti o comunque autorizzati sarà consentito da mezzanotte alle ore 9.00 del mattino successivo. Per quanto concerne i mezzi adibiti a carico e scarico merci l’orario di accesso al centro storico sarà dalle ore 7.00 alle 9.00.

In questo modo aumentano gli orari in vigore per l’Area pedonale nel centro storico interessato dall’ordinanza “nell’ottica di ricercare sempre una maggiore sicurezza delle persone congiuntamente ad una sempre più funzionale fruizione delle aree interessate e tenuto conto che via San Cesareo, via Fuoro e via Sant’Antonino presentano ridotte dimensioni della carreggiata ed assenza di marciapiedi”.