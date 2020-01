Sorrento Calcio. Le parole di Salvatore D’Alterio in vista della sfida con il Taranto

Una settimana in cui il Sorrento ha potuto ritrovare tutti i suoi effettivi, dopo l’influenza che aveva colpito mezza rosa rossonera. Lo conferma, in vista della sfida interna con il Taranto, l’espertissimo difensore, ex di turno Salvatore D’alterio: “Per fortuna abbiamo recuperato, praticamente, tutti gli effettivi fatta eccezione di qualche acciaccato. Saremo, comunque, tutti a disposizione”.

EX DI TURNO: “Vivo la settimana in modo tranquillo come tutte le altre. Con l’arrivo del Taranto potrò salutare qualche vecchio amico. Sarà un piacere ma lo spirito resterà quello di sempre”.

D’ALTERIO: “Sto bene fisicamente anche se, quest’anno, sto giocando poco. Del resto la squadra e i miei compagni di reparto stanno facendo benissimo. Di questo sono contento. Fa parte del gioco e cerco di dare sempre e comunque il mio contributo”.

IL TARANTO: “Non lo scopro di certo io: è una squadra che era partita per vincere e che verrà qui per fare bene. Sono obbligati a crederci e sono convinto che ne i calciatori e ne l’allenatore molleranno di un centimetro. Quella maglia va onorata fino alla fine. Gara difficile per entrambe le formazioni”.

LA CAVALCATA: “Sono sincero: ad inizio stagione non mi aspettavo questa cavalcata anche se sapevo che eravamo una buonissima squadra. Dal 29 luglio, in ritiro, abbiamo subito formato un grande gruppo. Qui tutti diamo il nostro contributo con la società, il tecnico e il ds Amodio che ci stanno sempre vicino. Possiamo dar fastidio a tutti perché la nostra qualità è alta”.

IL RICORDO: “Uno dei ricordi più belli che ho con la maglia del Taranto è la semifinale di ritorno play off del 2008 con il Crotone. Vincemmo 2-0 con la parte superiore dello “Iacovone” completamente gremita. E’ uno dei tanti momenti belli passati in riva allo Ionio”.

DI ALESSIO PETRALLA