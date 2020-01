Sorrento calcio. Il bomber Gargiulo torna a disposizione: “prima della squalifica ho sempre giocato e segnato”

Cinque partite senza giocare per via di una squalifica ingiusta e pesante: stiamo parlando di bomber Alfonso Gargiulo che domenica torna a disposizione del tecnico Enzo Maiuri e che presenta la sfida di Francavilla in Sinni: “Per me è stato un periodo difficile mentalmente e fisicamente perché non giocare fa perdere di lucidità. Ritengo che la squalifica sia stata esagerata. Adesso sono di nuovo a disposizione e spero di rientrare al meglio. Intanto stiamo facendo bene…”.

LA SETTIMANA: “Ci siamo allenati fino all’ultimo con grandissima concentrazione e con la testa proiettata a domenica in cui sfideremo una squadra che ha bisogno di punti salvezza. L’abbiamo preparata al meglio seguendo il tecnico Maiuri”.

IL FRANCAVILLA IN SINNI: “All’andata pareggiammo 1-1: è una buona squadra che si è anche rinforzata. Troveremo un campo in erba naturale. Sarà molto difficile anche perché è un avversario che da anni gioca in serie D e che farà di tutto per restarci. Mi aspetto una battaglia”.

IL MOMENTO: “Inizialmente sia io che i miei compagni che mi conoscono, siamo rimasti sorpresi per le cinque giornate. Intanto mi sono sempre allenato con il sorriso giocando un match con la Juniores con cui ho anche segnato: sono contento di avergli dato una mano. La società e lo staff tecnico mi sono stati sempre vicini”.

LA GARA: “Andremo in Basilicata per attaccare e cercare subito il vantaggio. Chi la sbloccherà prima potrebbe essere avvantaggiato”.

GLI OBIETTIVI: “Stiamo vivendo una grande stagione: nessuno si aspettava questi risultati. E’, ancora, lunga ma non vogliamo mollare: vedremo alla fine dove saremo. Personalmente, fino alla squalifica, ho sempre giocato e segnato: ora spero di tornare a fare gol e restare su in classifica”.

DI ALESSIO PETRALLA