Sorrento, auto ostruiscono il passaggio all’ambulanza

Sorrento – Questa notte, intorno all’una, un’ambulanza che aveva ricevuto una chiamata dal Corso Italia, ha avuto difficoltà a ritornare in ospedale poiché due auto, casualmente di piccole dimensioni, ma posizionate in modo scorretto, hanno ostruito il passaggio in Piazza Tasso.

”Ogni fine settimana le piazze principali di Sorrento sono colpite dalla sosta selvaggia causata dalla movida in assenza di autorità competenti – specifica un nostro lettore – e avvengono anche colluttazioni tra i ragazzi“