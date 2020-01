Sorrento. Anziano truffato da un napoletano. Attenzione alla truffa di chi si finge un vecchio amico

Scatta la denuncia per un 46 enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine. Il malvivente avrebbe raggirato un anziano di Sorrento convincendolo di essere un vecchio amico e vendendogli 7 cravatte per la somma di 150 euro, rivelatesi poi di pessima qualità.

Il 65 enne, dopo aver realizzato di non aver mai visto quell’uomo in vita sua e di aver subito una truffa, si è recato immediatamente dai carabinieri di Sorrento, che hanno rintracciato il napoletano a bordo di un fuoristrada. Sequestrato il veicolo e denunciato l’uomo. Positivo l’epilogo per l’anziano al quale è stata fortunatamente restituita l’intera somma di denaro sottratta.

La truffa del “caro amico” è messa in atto per colpire proprio gli anziani, poiché credono davvero che il truffatore sia un amico ed aumenta la propria vulnerabilità. Attenzione a non cascare in questo tranello davvero subdolo e non fidatevi mai degli sconosciuti.