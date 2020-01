Sorrento. Antonio Zequila “Er Mutanda” dell’Isola dei famosi sul Corso Italia

Il Soldato Ryan, il mitico Cacciatore del WWF mette a segno un altro colpo eccezionale!!! Incontra un grande personaggio dell ‘Isola dei famosi Antonio Zequila alias Er Mutanda!!! Mi ricordo quell’episodio in televisione che il nostro naufrago ebbe uno scatto d’ira, devo dire che anche a me capita di arrabbiarmi ma è meglio stare calmi si dice anche che la calma è la virtù dei forti!!! Lello Pane il monello per antonomasia ha consegnato ad Er Mutanda il mitico santino benedetto del nostro grande santo patrono e protettore di Sorrento S.Antonino Abate ed invoca una immensa benedizione divina che scenda su questo naufrago affinché possa ritrovare la riva e quindi riprendere il cammino terreno ad maiora semper forever tibi soli peccavi et malum coram te feci ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris ecce enim in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis concepit me mater mea amen grazie nam mioho renge kyo ciao god bless Sorrento ovviamente ed il nostro grande amico Antonio Zequila Noblesse Oblige kiss amen.

Lello Pane