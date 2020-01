Sorrento. Accoltellò una donna nel treno: 45enne condannato a 6 anni

Era il libertà vigilata in attesa del nuovo processo, un 45enne di Torre del Greco che accoltellò una donna nel treno della circumvesuviana sulla tratta Napoli – Sorrento.

Come ricorda anche il quotidiano de Il Mattino, la vicenda risale ad una serata dello scorso dicembre, quando l’uomo si appostò alla stazione Sant’Antonio, attese l’arrivo di un convoglio e puntò una passeggera in arrivo da Sorrento. Prima minacciata con un coltello, poi colpita da un fendente, la donna consegnò un iPhone, la fede in oro e un braccialetto in argento al 45enne che si diede alla fuga, finendo però tra le braccia dei poliziotti che erano all’esterno della stazione. Subito arrestato, fu recuperato l’intero bottino, mentre la vittima si faceva medicare in ospedale.

L’uomo è stato dunque processato per rapina aggravata, lesioni e detenzione di arma ed i giudici del tribunale di Torre Annunziata hanno stabilito una condanna pari a 6 anni e due mesi di reclusione.