Solidarietà di PositanoNews a Justin Bieber: dopo il debutto del suo ultimo singolo, la confessione sulla sua malattia

Dopo più di una settimana dall’uscita del suo ultimo pezzo “Yummy” che ha inaugurato le classifiche della musica Pop internazionali del 2020, con già mezzo milione di ascolti alla radio, il giovane cantante canadese, Justin Bieber, ha da poco confessato e confermato sul suo profilo Instagram di aver trascorso gli ultimi due anni a combattere una brutta malattia degenerativa che gli ha portato problemi evidenti alla pelle e al cervello,come ha lui stesso affermato sul post.

Tanti sono stati i rumors che negli ultimi tempi l’hanno reso protagonista di articoli sulla sua “dipendenza da alcol e droghe” ma nulla di tutto questo.

Con un piccolo sfogo, il canadese, che quest’anno spegnerà le 26 candeline, ha voluto una volta e per tutte smentire tutti gli articoli che lo hanno reso protagonista di denigrazioni ed insulti negli ultimi due anni.

La vita di Bieber è stata oggetto di tanti gossip, ultimo dei quali il matrimonio con la sua bella Hailey Baldwin, con la quale è venuto in vacanza in Costiera Amalfitana proprio due anni fa, nell’estate del 2018.

Con lei, il cantante pop re delle classifiche, amato da tutte le ragazzine, ha affrontato e sta tutt’ora affrontando una grande battaglia contro La malattia di Lyme (borreliosi), una malattia di origine batterica.

Il New York Times l’ha definita “la malattia infettiva che si diffonde più rapidamente nel mondo dopo l’AIDS”. Rapporti da altri paesi indicano che si sta diffondendo anche in Asia, Europa e Sud America. In Europa la malattia è comune in Austria, Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia. In Italia è presente soprattutto nel Carso, in Trentino e in Liguria, in minor quantità è presente anche in altre regioni.

L’origine del nome della malattia si riferisce alla cittadina di Lyme, nel Connecticut, dove si verificò un’epidemia di questo male, segnalata a partire dal 1975, che si manifestò con un misterioso aumento dei casi di artrite, soprattutto infantile. L’artrite cominciava con eritemi cutanei sul torace, addome, dorso e natiche, che si ingrandivano fino a raggiungere una dimensione variabile tra i 10 e i 50 cm, mal di testa e dolori articolari.

La causa della malattia di Lyme è un batteriospiraliforme, la Borrelia burgdorferi, chiamata così in onore del suo scopritore, Willy Burgdorfer. Il batterio infesta le zecche, le quali possono trasmetterlo all’uomo e agli animali. I luoghi nei quali è più facile contrarla sono le zone boscose e ricche di cervi, dal momento che queste rappresentano l’habitat ideale per le zecche. (Troverai altre nozioni utili su questa malattia cercando in internet).

Presto sul suo canale YouTube comincerà una specie di serie documentario, dove Bieber racconterà la sua storia in questi due anni lontano dai riflettori: si parlerà della malattia, del matrimonio, del lavoro e dei progetti che il giovane porterà in questo 2020, anno da lui definito “della rinascita”.

Quest’anno infatti, dato i miglioramenti fisici, Justin Bieber partirà con un tour negli Stati Uniti e tanto altro.

Dal web, per rimanere in tema Bieber, si parla tanto di “Giampiero” un ragazzo di origini Napoletane che, come riporta il sito di radio Deejay, sta lavorando come grafico per il canadese.

Nella puntata del 6 gennaio Wad ha raggiunto al telefono Gianpiero, un giovane designer napoletano che da aprile 2019 lavora per Justin Bieber.

I due si sentono periodicamente in chat per organizzare gli artwork da utilizzare per Drewhouse, la linea di abbigliamento lanciata dalla popstar, che ultimamente ha chiesto a Gianpiero di concepire anche le grafiche per il nuovo singolo Yummy e per l’album di prossima uscita.

Questa chicca, è stata resa nota dallo stesso Justin Bieber, che con diversi post per pubblicizzare il suo nuovo singolo, ha più volte citato e taggato il profilo di questo Gianpiero sotto le grafiche.

Che dire, noi ci auguriamo con tutto il cuore che Bieber lotti con le unghie e con i denti contro questa malattia. Da tutta PositanoNews la più grande solidarietà a questo giovane e grande artista!

Buona guarigione, in bocca al lupo per i tuoi progetti e speriamo di rivederti presto a Positano con la tua bella Hailey.