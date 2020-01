Soleimani, 50 morti nella calca per la sepoltura in Iran

TEHERAN – Strage a Kerman durante la cerimonia di sepoltura del generale Qassam Soleimani: almeno 56 persone hanno perso la vita e più di 200 sono rimaste ferite nella calca prodottasi nella folla oceanica che accompagna il feretro del capo delle forze Quds ucciso la settimana scorsa in un raid americano. Anche nella sua città natale, come era già accaduto a Bagdad, a Teheran e in altri centri iracheni e iraniani, decine di migliaia di persone erano accorse per salutare il “martire” Soleimani e accompagnare la bara al cimitero. Ma la sepoltura ha dovuto essere rinviata di varie ore a causa della disgrazia.

ESTERI

Soleimani, milioni in piazza a Teheran: “Per Stati Uniti un altro Vietnam”. Giallo su lettera militari Usa: “Ci prepariamo a lasciare l’Iraq”

Khamenei: “Rappresaglie siano compiute dalle forze iraniane”

Staccandosi dalla usuale tattica di nascondersi dietro le azioni degli alleati coltivati nella regione, la Guida suprema iraniana Ali Khamenei vuole che qualsiasi rappresaglia per l’uccisione del generale iraniano Qassam Soleimani da parte degli Usa sia un attacco diretto e proporzionato contro interessi americani eseguito apertamente dalle forze iraniane. Lo scrive il New York Times citando tre fonti iraniane presenti ad un incontro del Consiglio per la sicurezza nazionale dove Khameni ha dettato la linea.

ESTERI

Soleimani, Francia Germania e Gran Bretagna: “L’Iran non esca da intesa sul nucleare”. Trump: “Se ci attaccano, risposta sarà sproporzionata”

Retromarcia Usa su beni culturali

Gli Stati Uniti fanno retromarcia sulla possibilità di prendere di mira siti iraniani di rilevanza culturale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha confermato ai giornalisti oggi alla Casa Bianca. Obbedirà al diritto internazionale per evitare di colpire siti culturali in possibili attacchi militari, ritirando la minaccia dei giorni scorsi. Sabato Trump aveva detto che gli Usa avevano preso di mira 52 siti iraniani, compresi quelli importanti per la cultura del Paese. Attaccare siti culturali spezzerebbe convenzioni e trattati internazionali, e infatti le sue dichiarazioni hanno scatenato reazioni e indignazione internazionali.

Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

In risposta a @realDonaldTrump

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

Trump era tornato sulla questione anche ieri: “A loro è consentito uccidere, torturare e mutilare la nostra gente e a noi non è consentito toccare i loro siti culturali? Non funziona così”. Prendere di mira siti culturali è un crimine di guerra in base alla Convenzione dell’Aia per la protezione dei siti del 1954. In Iran ci sono una ventina di siti riconosciuti patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Fra questi le antiche rovine di Persepoli, la grande moschea di Isfahan e il palazzo del Golestan a Teheran, dove nel 1967 fu incoronato l’ultimo scià a governare l’Iran. Fonte La Repubblica