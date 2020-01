Sogna ragazza sogna! Da Gragnano a San Remo, si può fare!

Fai bei sogni. Anzi, fateli insieme. Insieme valgono di più, questo ha scritto un po’ di tempo fa Massimo Gramellini ed è quello che mi viene da dire ai 100 finalisti che parteciperanno alle finali di “Casa San Remo” tra loro, quest’anno c’è una 19enne di Gragnano, Lucia Sabatino, che di sogni come tutte le ragazze della sua età ne coltiva molti, scrivere canzoni e cantarle è uno di questi. Lucia Sabatino prima di approdare a San Remo ha tentato le selezioni di X Factor ma è riuscita a superare solo il primo step, ha promesso di riprovarci, e noi facciamo il tifo per lei, come lo facemmo a suo tempo per Marco Anastasio, come lo abbiamo fatto per i ragazzi che si sono esibiti nella kermesse “Sorrento Incontra 2019-2020” organizzata dal Comune di Sorrento perché è sempre bello partecipare della passione genuina che caratterizza la loro età, anche perché in fondo uno spera sempre di assistere alla nascita di nuovo talento della musica italiana. Lucia Sabatino ha senza dubbio passione e determinazione per riuscire, a Casa San Remo ha presentato una cover di Roberto Vecchioni “Chiamami ancora amore” , be’ misurarsi con il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, presentarlo a San Remo ed essere apprezzata dalla giuria di qualità è già una grande soddisfazione da dividere con il suo Maestro Mario Alfano, autore anche degli arrangiamenti, di cui noi sorrentini abbiamo imparato ad apprezzare da anni l’attività pastorale del più famoso fratello Mons. Franco Alfano. Da 12 anni ormai Casa San Remo dichiara il patron Vincenzo Russolillo regala emozioni rare e intense grazie ai tanti ospiti canori e non, Lucia Sabatino speriamo sia tra quelli di quest’anno, aggiungiamo noi, e intanto con le parole del suo Roberto Vecchioni diciamo:

E ti diranno parole rosse come il sangue

Nere come la notte

Ma non è vero, ragazz(a)o

Che la ragione sta sempre col più forte

Io conosco poeti

Che spostano i fiumi con il pensiero

E naviganti infiniti

Che sanno parlare con il cielo

(da Sogna ragazzo sogna)

In bocca al lupo a Lucia Sabatino.

di Luigi De Rosa

(la foto della cantautrice è tratta dal web)