SINDACI IN CONTATTO 2.0: Le città sono sempre più smart

L’AMMINISTRAZIONE AZZERA LE DISTANZE CON I CITTADINI: Da poche ore il sindaco di Ercolano, Avv. Ciro Buonajuto, ha pubblicato la notizia dell’attivazione nella sua città del servizio “SINDACI IN CONTATTO 2.0”. Una straordinaria performance tecnologica, che consente di informare in tempo reale e contemporaneamente tutta la popolazione: informazioni circa gli avvenimenti urgenti e di pubblico interesse, quali chiusure scuole, lavori stradali, allerta meteo e tanto altro. Un servizio gratuito per i numeri fissi, senza alcuna registrazione, mentre per coloro che preferiscono ricevere una chiamata direttamente sul telefono cellulare, basta chiamare il numero verde 800589218 e seguire le istruzioni.

Questa rappresenta un’idea all’avanguardia, decisamente smart, così da far sentire la propria costante vicinanza in particolare agli anziani o a tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare i social.

Complimenti al sindaco e alla sua amministrazione per aver adottato un servizio gratuito, funzionale e pratico, con l’auspicio che possa essere accolto e approvato anche da altri comuni.