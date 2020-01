Shock a Torre del Greco. Tra le sterpaglie compare un cadavere in avanzato stato decomposizione, aperte le indagini

Torre del Greco sotto shock per una vicenda avvenuta questa mattina. Sembra, infatti, che in Via Montedoro, a pochi metri dall’ospedale “Agostino Maresca” alcuni operai della Gori, mentre si apprestavano ad eseguire dei lavori di manutenzione, hanno ritrovato tra le sterpaglie un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i Carabinieri per effettuare i primi rilievi. Avviate le indagini per cercare di svelare l’identità della persona ritrovata senza vita e capire la causa del decesso ed il motivo per cui il corpo si trovasse in quella zona da tanto tempo.