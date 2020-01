Serie D, il Sorrento và in trasferta a Francavilla per continuare la cavalcata. I rossoneri…

Trasferta insidiosa quella che si appresta ad affrontare il Sorrento a Francavilla. Calcio d’inizio ore 14.30. I rossoneri intendono proseguire la lunghissima striscia di risultati utili consecutivi. Sicuramente l’obiettivo numero uno sarà quello di portare a casa l’intera posta in palio e nel contempo sperare in un passo falso di Bitonto e Foggia per rosicchiare altri punti preziosi.

I pugliesi, penultimi in classifica, in casa hanno raccolto 7 punti dei 15 totali. Inoltre hanno perso le ultime 3 partite tra le mura amiche senza mai andare in rete.

Il Sorrento in trasferta ha raccolto 14 punti dei 36 totali, con uno score di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, quest’ultime maturate all’inizio della stagione quando il gruppo ancora doveva acquisire quella fiducia e consapevolezza che vediamo adesso.

Tra le fila dei rossoneri, torna a disposizione di Maiuri il capitano Alfonso Gargiulo dopo la lunga squalifica. Il Sorrento ha dimostrato la propria forza anche in assenza di uno dei calciatori più rappresentativi sia in campo che nello spogliatoio, continuando a vincere e meritando la posizione in classifica che occupa attualmente. Ciò dimostra il fatto che la prerogativa del Sorrento sia il collettivo e non il singolo.

È chiaro che le 2 squadre si affrontano in un momento di forma completamente opposto. Ciò non significa che sarà una partita semplice per i rossoneri, anzi i pugliesi hanno bisogno di punti per mantenere la categoria, per cui giocheranno fino all’ultima goccia di sudare.