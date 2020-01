Sempre più difficile raggiungere Positano con la Sita, insufficienti le corse dalla penisola sorrentina

Positano. In seguito alla frana verificatasi in località Vettica di Amalfi la Sita ha modificato i propri orari. Gli autobus che partono da Amalfi diretti a Sorrento – e viceversa – transitano per Castellammare di Stabia ed Agerola. Conseguentemente molte corse che collegano Praiano con Sorrento sono state soppresse, creando notevoli disagi ai cittadini praianesi e positanesi che desiderano raggiungere la penisola sorrentina senza utilizzare mezzi privati. L’ultimo autobus da Sorrento diretto a Praiano, infatti, è previsto per le 17.00 nei giorni feriali ed alle 18.00 nei giorni festivi. Questo significa, praticamente, tagliare fuori Positano dalla vita sociale ed economica che ha il suo cuore pulsante proprio in penisola sorrentina. E questo in un periodo cruciale come le festività natalizie ed ora nel periodo in cui è iniziata la stagione dei saldi. Essendo la Sita un servizio di trasporto pubblico dovrebbe tutelare i suoi clienti e, pur nella necessità di limitare le corse, sarebbe forse stato più opportuno sopprimere qualche corsa nelle prime ore pomeridiane salvaguardando almeno un collegamento in serata. Per coloro che non dispongono di mezzi di trasporto propri è impensabile raggiungere la penisola sorrentina nel pomeriggio perché non sarebbe possibile far ritorno alle proprie case. Una situazione che oramai perdura da troppo tempo e che si spera possa essere risolta al più presto con la riapertura della strada o con l’aggiunta di un’ultima corsa da Sorrento alle ore 18.00 o 19.00. E’ forse chiedere troppo? Sappiamo che le decisioni arrivano dalla Regione Campania ma confidiamo nell’interessamento dei sindaci che tutelerebbero in tal modo i propri cittadini.