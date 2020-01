Scuola, rientro complicato: a Meta studenti scioperano, mentre a Praiano diversi studenti lasciati a piedi

Un ritorno a scuola non semplicissimo per tanti studenti in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. Si sono registrati, infatti, diversi disagi, per motivi differenti, in questo primo giorno di scuola dopo le festività natalizie.

A Meta, diversi studenti del liceo Publio Virgilio Marone hanno deciso di scioperare a causa del fatto che i riscaldamenti non fossero stati attivati. La preside dell’istituto ha assicurato che il problema è stato poi risolto in giornata. Difatti, stando a quanto riferito dai dirigenti, i tecnici sono stati celermente allertati dopo che la macchina era andata in blocco. Da domani tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Allo sciopero ha aderito un gran numero di studenti, ma non la totalità.

Problemi anche per gli studenti di Praiano, questa volta a causa della mancanza di corse ordinarie dopo la frana a Vettica. I collegamenti con Praiano sono stati problematici e diversi studenti, questa mattina, sono rimasti a piedi.

Ad Amalfi, ricordiamo, è stato posticipato l’inizio delle lezioni presso l’istituto Grasso poiché l’impianto di riscaldamento che aveva subito un guasto lo scorso 20 dicembre non è stato riparato. La ditta, dopo aver evidenziato la gravità del guasto, ha ritenuto opportuno acquisire direttamente dalla casa produttori dell’impianto i componenti necessari per ripristinare il funzionamento a regola d’arte.