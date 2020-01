Scala. Ferrigno “Da Mansi denigrazioni e contenuto ZERO nelle risposte”

Scala, Costiera amalfitana. Botta e risposta su Positanonews , il giornale della Costa d’ Amalfi e di Sorrento, sul dissesto idrogeologico e l’attività amministrativa. Dopo l’intervento del gruppo di Ferrigno e la risposta del sindaco Mansi, ecco la replica che riceviamo e pubblichiamo.

Ecco la nostra controrisposta!

Grazie sempre per la disponibilita

Leggiamo con grande stupore la risposta del Sindaco di Scala…

Iniziamo col dire che noi non ci nascondiamo, anzi quando facciamo i fotografi (come da te detto) ci facciamo notare bene in modo tale che immediatamente tu possa sapere ora, luogo e soggetti del reportage….

Detto questo, aspettavamo una risposta, ma non ci aspettavamo veramente tutte queste offese gratuite….

Come fai a distogliere l’attenzione dai contenuti e spostarla su di noi?! Come fai ad usare offese e termini inappropriati?!

Ovviamente è l’unica arma che ti è rimasta…prendi botte da ogni lato che mettono in risalto l’evidenza e tu per deviare l’attenzione sputi fango (per non usare altro termine che non ci appartiene) su di noi…Bravi, continuate così!!!

Il problema è che nelle tue risposte non c’è alcun contenuto…lo ZERO più totale!!!

Non una risposta a tutte le nostre domande fatte…nessun riferimento a quello che abbiamo riportato, nessuna risposta concreta, nessuna autocritica, nessun riferimento alle nostre foto (che parlano da sole)…niente…il nulla!!!

Non un accenno alla sentieristica, ai valloni, all’erosione.. niente…

Solo una cifra: 1.500.000 euro…bravo!!!!

Solo che di quei soldi non è rimasto nient’altro, anzi i valloni sono pieni di tutto…ma a te che importa… l’importante è che tutto venga deviato sullo Sciacallaggio!!!!

Tutti siamo vicino ai nostri concittadini… tutti cerchiamo di tranquillizzarli e renderli felici senza preoccupazioni…

Mi sa che scrivendo ciò, chi fa chiacchiere non siamo noi!!!

Il Dissesto Idrogeologico va combattuto con AZIONI concrete!!!! Non con prestazioni da eroe dopo che il disastro è avvenuto!!!

Aspettiamo ancora per capire come si vogliono risolvere tutti i problemi segnalati e fotografati!

Utilizzare il termine SGHIGNAZZARE per denigrarci dimostra chi è tra noi a fare una politica di bassa lega.

Non avremmo mai potuto fare una cosa del genere e la gente lo sa bene.

È VERAMENTE BRUTTO E SLEALE E SENTIRLO DIRE DA UN PRIMO CITTADINO È ANCORA PEGGIO…

A volte chi pensa certe cose è perché è abituato a farlo…

Arch. Antonio Ferrigno