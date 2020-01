Scafati. Paura questa mattina in Via Catalano, malviventi scippano la borsa ad una donna

Scafati. Momenti di terrore quelli vissuti stamattina in Via Catalano quando una donna, mentre stava camminando tranquillamente, è stata avvicinata da alcuni malviventi che le hanno scippato la borsa al cui interno erano custoditi il portafogli, i documenti, il cellulare e le chiavi di casa. A causa dello strappo violento la donna ha perso l’equilibrio cadendo al suolo ed è stata prontamente aiutata da alcune persone che in quel momento si trovavano sul posto. Per lei nessuna lesione ma un forte stato di choc per quando accadutole. Il fatto è stato prontamente denunciato alle forze dell’ordine. Fondamentali potrebbero essere le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza presenti sul luogo.