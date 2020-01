SARRI AL SAN PAOLO SENZA TUTA

(ANSA) – TORINO, 25 GEN –

“I fischi sarebbero una manifestazione d’affetto”. Così Maurizio Sarri sull’accoglienza attesa a Napoli, dove torna per la prima volta da ex. “

I fischi a Higuain?

Ero lì quando la Juve ha pagato la sua clausola, posso dire che erano ingiusti”. Sarà una partita speciale anche per il ‘Pipita’ anche se da ex ha già segnato molti gol, ma l’argentino potrebbe partire in panchina: “Non guardo questo aspetto, – spiega Sarri – se Higuain giocherà sarà perché viene da una partita straordinaria e non per motivi extracalcistici”.