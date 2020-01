Sarno, truffa Lautaro Martinez dell’Inter: falso sul libretto sanitario del cane

Problemi con il carlino di casa Lautaro Martinez. Un ragazzo di 28 anni, originario di Napoli con residenza a Sarno, risulta indagato dalla Procura di Nocera Inferiore per falsità materiale commessa da privato.

Come riporta oggi Il Mattino, la firma sul libretto sanitario del cane, venduto nel 2018 al bomber argentino dell’Inter, risultebbe essere falsa, ovvero non apposta dal veterinario in questione.

L’abitazione del giovane è stata sottoposta a perquisizione, alla ricerca di materiale utile per le indagini. Interrogato dai carabinieri, il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Una bella grana intorno al piccolo di casa, protagonista negli ultimi tempi sui social, dei momenti di relax di Lautaro e la fidanzata Augustina Gandolfo.