Sant’Agnello, fa strike di scooter e si dà alla fuga

Sant’Agnello, intorno alle 20.00 in prossimità dell’incrocio che collega Corso Mariano Crawford con Via Cocumella, una persona prendendo il suo scooter dagli appositi stalli, ha urtato gli altri facendoli abbattere sull’asfalto con un effetto “domino”. Senza curarsene, è scappato lasciando i motoveicoli sull’asfalto. Si spera che le autorità competenti e le videocamere di sorveglianza saranno utili per rintracciare il colpevole.