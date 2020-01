Sant’Agnello, incendio presso l’Hotel Majestic: Vigili del Fuoco in azione – VIDEO

Incendio questa mattina presto a Sant’Agnello. Nella fattispecie si è verificato proprio nel garage dell’Hotel Majestic Palace: ancora non sono note le cause che hanno scatenato il rogo.

Fortunatamente pare non vi siano feriti. Sul posto sono intervenuti celermente i Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento che hanno domato le fiamme non senza difficoltà.

E’ stata chiusa in via cautelativa anche via Crawford.