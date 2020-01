Sant’Agnello. Il giovane Umberto Esposito tra i finalisti al campionato regionale di cucina

Il giovane chef del momento in Penisola Sorrentina è Umberto Esposito. Umberto è di Sant’Agnello, ha 17 anni e frequenta l’Istituto San Paolo di Sorrento, porta con sé da anni una passione innata per la cucina, per la quale recentemente ha partecipato ad un campionato regionale.

Approdato alle finali regionali per il campionato “Miglior allievo istituti alberghieri”, il giovane Umberto ha riscosso gran successo per la sua proposta gastronomica, posizionandosi al quarto posto: uovo cotto a bassa temperatura, vellutata di parmigiano, noci di Sorrento, tarallo sugna e pepe, e guanciale!

Complimenti al nostro piccolo – grande chef, orgoglio di tutta la Penisola Sorrentina e Sant’Agnello!