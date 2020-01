Sant’Agata. “Agape”, quando la cucina è amore. Arriviamo qui nel centro storico della rinomata Sant’Agata, la frazione dei Vip di Massa Lubrense, fra la Costa di Sorrento e di Amalfi. Sulla strada interna del centro per porta alla Chiesa una traversa con una indicazione “Agape”, l'”amore” incondizionato degli antichi greci o di Dio. Il nome incuriosisce e così anche il locale, molto carino, confortevole, a misura di famiglia. Ci imbuchiamo con l’auto in questo vicolo, ma niente paura, di fronte c’è un ampio e comodo parcheggio. La nostra era solo una visita per curiosità, ma il posto ci piace subito, piccolo, comodo e confortevole. Ci troviamo due donne che sanno il fatto loro, mamma e figlia, Ergomina Trapani, parente dello chef stellato, con esperienza trentennale di home coocking in ville di lusso e all’estero in Germania, ed Heidi Gargiulo, giovane e bella, con già delle esperienze nel suo settore all’attivo. Una cucina semplice e casareccia, col sapore di casa, per stare bene a pranzo, la sera una cucina interessante davvero da provare, con una delle migliori parmigiane della penisola sorrentina, scialatielli ed ottima carne. Non mancano le iniziative e gli eventi, domani serata latino americana, poi San Valentino con l’intramontabile Gianni Iaccarino the “voice” di Piano di Sorrento. Una cucina fatta per un sogno d’amore, questo amore è il piccolo “Costantino” che dà gioia e vivacità all’ambiente. Noi di Positanonews non possiamo che consigliare a tutti di provare questa cucina e a queste due forti donne di continuare con successo in questa impresa.

Questa è la loro pagina facebook

Via Fonte Canale, 3/5 – Sant’Agata sui due Golfi

Telefono: 3387887151, 3426209491