Sanremo. Inizia il conto alla rovescia: è quasi tutto pronto per la 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana

Inizia il conto alla rovescia: in onda tra meno di un mese, dal 4 all’8 febbraio, su Rai Uno, è quasi tutto pronto per la 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana. A condurre quest’anno ci sarà Amadeus, presentatore e direttore artistico, con il coinvolgimento di Tiziano Ferro. I 24 campioni in gara, scelti direttamente da Amadeus, parteciperanno con 24 canzoni inedite: 12 si esibiranno nella prima serata del Festival, gli altri 12 nella seconda. La serata del giovedì vedrà invece la partecipazione di tutti i 24 campioni impegnati nella gara “Sanremo 70”. Nelle 2 successive interpreteranno, di nuovo, i propri brani.

ACHILLE LAURO “Me ne frego”

ALBERTO URSO “Il sole ad est”

ANASTASIO “Rosso di rabbia”

BUGO e MORGAN “Sincero”

DIODATO “Fai rumore”

ELETTRA LAMBORGHINI “Musica (E il resto scompare)”

ELODIE “Andromeda”

ENRICO NIGIOTTI “Baciami adesso”

FRANCESCO GABBANI “Viceversa”

GIORDANA ANGI “Come mia madre”

IRENE GRANDI “Finalmente io”

JUNIOR CALLY “No grazie”

LE VIBRAZIONI “Dov’è”

LEVANTE “Tikibombom”

MARCO MASINI “Il confronto”

MICHELE ZARRILLO “Nell’estasi o nel fango”

PAOLO JANNACCI “Voglio parlarti adesso”

PIERO PELÙ “Gigante”

PINGUINI TATTICI NUCLEARI “Ringo Starr”

RANCORE “Eden”

RAPHAEL GUALAZZI “Carioca”

RIKI “Lo sappiamo entrambi”

RITA PAVONE “Niente (Resilienza 74)”

TOSCA “Ho amato tutto”

Quest’anno torna la gara tra le Nuove Proposte, che Claudio Baglioni aveva eliminato. I giovani cantanti si sfideranno fra loro in una competizione a parte rispetto ai Campioni. Le Nuove Proposte di Sanremo 2020 saranno 8: Avincola con il brano Un rider; Eugenio in via di Gioia con Tsunami; Jefeo con Un due tre stella; Réclame con Il viaggio di ritorno; Shari con Stella; Fadi con Due noi; Fasma con Per sentirmi vivo; Leo Gassmann con Va bene così; Marco Sentieri con Billy Blu; Thomas con Ne 80.

Come consueto, non mancano le polemiche, soprattutto per i fan che hanno visto esclusi i loro cantanti preferiti. Nel dettagli, i cantanti sarebbero Irama, Michele Bravi, Bianca Atzei, Stash dei The Kolors, Marcella Bella, Paolo Vallesi e Vito Shade.