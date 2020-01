Sanità. L’ospedale di Ravello non è a rischio chiusura. Intanto ancora violenza al Ruggi: aggredito il personale

«Abbiamo contatti in corso con i sindaci dei Comuni della Costiera, che hanno sollecitato un nostro intervento in tal senso», aggiunge D’Amato. E tra gli amministratori della Divina, chi meglio di tutti ha il polso della situazione è Giovanni Di Martino, sindaco di Ravello. Quest’ultimo è a sua volta convinto che il progetto del presidio unico della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina non avrà dirette conseguenze rispetto al potenziamento dei servizi al Castiglione: «Già attualmente in quella zona gravitano tre strutture, ovvero Sant’Agnello, Vico Equense e Sorrento. Credo sia necessario proseguire il processo in corso all’ospedale di Ravello, fermo restando che il nuovo presidio, per le popolazioni di territori come Praiano e Positano, può essere una grande opportunità, ad esempio dal punto di vista della viabilità ».

Parole di fiducia, quelle di Di Martino, anche nei confronti della Regione Campania. «Sono convinto che verrà data pari dignità alle due strutture, rendendole un punto di riferimento non soltanto per i residenti, ma anche per le centinaia di migliaia di turisti che arrivano ogni anno nella Costa D’Amalfi».