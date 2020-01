San Vito Positano, esonerato Cuomo. Nuovo allenatore Luigi Gargiulo

Il San Vito Positano esonera l’allenatore Cuomo, che viene sostituito da Luigi Gargiulo, ex calciatore della squadra giallorossa. Fatale la sconfitta casalinga nell’ultimo turno di campionato contro il Salernum Baronissi.

I costieri ripartono da un allenatore che conosce bene l’ambiente, con l’obiettivo di risalire la classifica e uscire dalla pericolosa zona play-out. Dopo un buon inizio, il San Vito si è un po’ perso e fatica a raccogliere punti.

Gargiulo da ieri sta prendendo parte agli allenamenti con i ragazzi, per capire le capacità e le specialità di ciascuno e trasmettere la propria idea di calcio. Il tecnico vanta trascorsi di rilievo in Eccellenza. In passato ha allenato quattro anni il Massa Lubrense, poi esperienze da secondo a Sorrento con Mario Turi e, sempre in rossonero e poi a Gragnano, con mister Giovanni Ferraro. Di recente ha guidato anche la Puteolana 1902.

Comincia una nuova avventura per i costieri, sperando che già dalla prossima si possano vedere risultati migliori per dei ragazzi che hanno avuto anche una buona dose di sfortuna. In bocca al lupo al nuovo mister e al tutto il gruppo per il prosieguo della stagione.