San Vito Positano. Domani la gara difficile in trasferta contro Calpazio: calcio d’inizio alle 15

E’ tutto pronto per la quarta giornata del girone di ritorno di questo campionato Promozione, Girone D.

Domani, domenica 26 gennaio, Calpazio ospiterà i ragazzi del San Vito Positano allo Stadio Tenente M. Vaudano, a Capaccio. Il calcio d’inizio è alle ore 15:00 e l’arbitro Ruggiero dirigerà la gara con i guardalinee Brundu e Corrado.

Si prospetta una gara combattuta. Da un lato del campo il Calpazio, una squadra molto impegnativa, al secondo posto in classifica e che gioca anche in casa. Nell’altra metà di campo invece, il San Vito Positano, una squadra consapevole dei propri mezzi, che ha le forze e la qualità per lottare fino alla fine.

Calpazio viene da una vittoria netta su Honved Coperchia per tre reti a zero. Il San Vito, invece, è reduce di una gara terminata 1-1 a Montepertuso contro Centro Storico Salerno. Un pareggio che non ha accontentato nessuno, ma che ci può stare alla luce di quanto visto in campo.

Il San Vito, rimasto in zona play out, se la giocherà fino alla fine contro Calpazio, anche se la classifica è molto corta e si sa, il calcio è imprevedibile.