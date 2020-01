San Vito Positano, che colpo in attacco! Torna bomber Aldo Marino

Colpo del San Vito Positano, che ha definito l’acquisto dell’esperto attaccante Aldo Marino, in forza all’Angri nel girone B di Eccellenza. Si tratta di un gradito ritorno in maglia giallorossa per l’ex Costa d’Amalfi, che con la formazione angrese in campionato 6 reti in 13 presenze. Il Toro di Praiano, ha spiegato ai colleghi de Il resto del calcio, i motivi che l’hanno spinto a tornare a giocare in Costiera Amalfitana: “A partire da oggi sono ufficialmente un giocatore del San Vito Positano – ha detto il centravanti, classe 1987 – Questo pomeriggio ho accettato la proposta del Presidente Antonio Guida, al quale sono molto legato. Per questioni lavorative ho dovuto avvicinarmi a casa rinunciando ad una piazza così calorosa come quella di Angri. Ringrazio la società e i tifosi grigiorossi, che mi hanno sostenuto e mi hanno fatto sentire tutto il loro calore. Ora sono pronto per questo nuova avventura”. Il San Vito Positano si aggiudica le prestazioni di un calciatore del territorio, che date le prestazioni degli ultimi anni, è un vero lusso per il campionato di Promozione. La società giallorossa sta puntellando la rosa, dopo aver ceduto nel reparto avanzato l’attaccante Marco Marzochella, che si è accasato in Eccellenza con la Vis Ariano Accadia.