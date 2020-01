San Giorgio a Cremano. Rosa, 21 anni muore per infarto. Polemiche per l’ambulanza arrivata dopo un’ora. Il cardiologo reperibile a Sorrento

San Giorgio a Cremano ( Napoli ) . Stroncata nel sonno da un malore che non le ha lasciato scampo. Rosa Abate avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 22 gennaio. Nella tarda mattinata di ieri la madre l’ha trovata immobile nel suo letto, nell’appartamento di via Principe de’ Liguori, a poche centinaia di metri dal bar di famiglia di via Mazzini. Gli iniziali sospetti hanno assunto la forma del dramma in pochi istanti. Sul posto si sono recati i caschi bianchi di San Giorgio a Cremano, diretti dal maggiore Attilio De Vita, i quali erano stati erroneamente avvisati di un malore occorso alla ragazza per strada. Per i soccorsi del 118 c’è invece stato bisogno di attendere oltre mezz’ora, con l’ambulanza arrivata da Marigliano. Non sono mancati attimi di tensione tra i parenti della vittima, prontamente stemperati da poliziotti e carabinieri presenti in zona.

Nessuna speranza per Rosa, presumibilmente deceduta sul colpo a causa di un arresto cardiocircolatorio. Già la sera prima, stando a quanto riferito dalla mamma, la 20enne aveva accusato i primi sintomi del malessere che l’avevano spinta ad andare a dormire senza cenare. Su disposizione del pm Immacolata Sica, la salma è stata fin da subito restituita alla famiglia. Nel pomeriggio il sindaco Giorgio Zinno, unendosi al dolore della famiglia Abate, ha commentato la vicenda: «Il ritardo dell’ambulanza che proveniva addirittura da Marigliano è inaccettabile – dice – i pensionamenti e gli spostamenti degli ultimi periodi hanno ridotto all’osso il personale del 118. Chiederò al direttore generale dell’Asl Napoli 3 di intraprendere qualsiasi iniziativa volta a garantire la salute dei nostri concittadini dell’area vesuviana».

Attacco a De Luca Governatore della Regione Campania che riceviamo e pubblichiamo.

M5S, Ciarambino: “Ambulanza in ritardo, morta a 19 anni. Ecco il miracolo di De Luca”

La coordinatrice nazionale sanità e capogruppo regionale: “Se si dimostrasse che Rosa si sarebbe potuta salvare, chi pagherà?”

“Il caso della giovanissima Rosa, morta a 19 anni per un arresto cardiaco e soccorsa, a quanto risulta, dopo un’ora dalla prima chiamata al 118 fa gridare vendetta. Non sappiamo ancora quale sarebbe stato il suo destino se i soccorsi fossero stati tempestivi. Ci chiediamo, però, contro chi dovremmo puntare il dito se i risultati dell’autopsia confermassero che per questa giovanissima vita si sarebbe potuto fare qualcosa, se solo si fosse agito per tempo. Chi pagherebbe in tal caso? Forse chi, come il governatore di questa regione, se ne va in giro a celebrare il miracolo dell’uscita dal commissariamento, mentre in cinque anni non è stato in grado neppure di garantire presidi salvavita in tutti i territori né un coordinamento regionale del 118. La povera Rosa era di San Giorgio a Cremano, ma l’ambulanza è dovuta arrivare da Marigliano, in quanto l’unica disponibile in tutta la Asl. Nella vicina Torre del Greco ci sono tre ambulanze non medicalizzate che costano un patrimonio, in quanto vengono fornite dai privati, ma che in casi come questi, non essendoci il medico a bordo, sono inutili. Ed è paradossale che un’area di 600mila abitanti, per le emergenze cardiologiche abbia un solo medico in servizio, ma reperibile a Sorrento”. E’ quanto denuncia la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle e coordinatrice nazionale sanità Valeria Ciarambino.

“Quella che De Luca ci restituisce alla fine della sua legislatura – prosegue Ciarambino – è una regione nella quale per aver garantita l’assistenza si fa ricorso alla prepotenza, come ha fatto quella banda di giovani criminali che ha aggredito e sequestrato un equipaggio del 118 per soccorrere un conoscente. Con buona pace di una recente mozione a nostra firma approvata all’unanimità proprio sul tema della violenza contro gli operatori sanitari, che fa seguito a una risoluzione sulla riorganizzazione del 118 approvata in Commissione Sanità da oltre un anno e a cui De Luca non ha mai dato seguito. Per non dire dei tanti emendamenti e proposte presentati in questi anni, inclusa l’ultima legge di bilancio, e puntualmente respinti solo perché a presentarli era il M5S. Nulla è stato fatto in cinque anni, salvo mettere a posto quattro numeretti e brindare a una sanità che di miracoloso ha solo che chi ha finito di distruggerla è ancora comodamente seduto sulla poltrona di governatore”.