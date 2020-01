San Cipriano Piacentino. Un ragazzino di 13 anni picchiato e ferito brutalmente da alcuni coetanei durante una lite per futili motivi

Bruttissima storia di violenza ai danni di un minore quella che si è verificata a San Cipriano Piacentino, piccolo comune in provincia di Salerno, dove un ragazzino di appena 13 anni è stato picchiato brutalmente da alcuni coetanei. Quella che era iniziata come una discussione a causa della contesa di un pacchetto di sigarette è poi degenerata fino a trasformarsi in una lite violenta tra i minori, durante la quale il 13enne è stato colpito alla testa riportando delle ferite che lo hanno costretto a rivolgersi alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso che hanno diagnosticato un trauma cranico ed una frattura alla mano. Sono in corso gli accertamenti per individuare i responsabili e stabilire l’esatta dinamica dei fatti.