Salvo Veneziano frasi choc su Elisa De Panicis che si denuda in tv Al Grande Fratello Vip 4, il pizzaiolo si è lasciato andare a commenti volgari e inaccettabili sull’influencer: “Quella è da scannare, da maciullare e lasciare solo la pelle sul letto”. Il GF e Alfonso Signorini prenderanno provvedimenti o lascerà correre come con Fabio Testi?

Salvo, Patrick, Pasquale e Sergio hanno trascorso una serata con i vip nella casa grande. Salvo, dopo aver battibeccato con Pago per il comportamento con Serena (“ti ha fatto fare una figura di me**a davanti a tutta Italia”), a fine serata è tornato nel tugurio con gli ex gieffini. Qui si è scambiato le prime impressioni sui concorrenti vip. Sergio Volpini ha chiesto quali fossero le donne che li avevano colpiti e il pizzaiolo (che ha anche ricordato di come il GF 20 anni fa lo redarguisse per le parolacce e l’insistenza a parlare di sesso, nda) ha preso la parola utilizzando un linguaggio triviale e violento per descrivere un immaginifico rapporto intimo con la De Panicis: “Posso dire? Dico prima io…o se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, tutta trasparente co ’sto culettino…ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio…da staccarle la testa e lasciarla così…la lasci con la pelle sul letto. Ma dai! Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, scusate, scusate…Quella li è proprio da maciullarla, dai. Ma dai, la pelle. Io gli ho visto le budella (…) Io sono stato attratto che le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux” (video Twitter: @roeswvood). I compagni d’avventura non solo hanno riso divertiti, ma Patrick ha anche schiacciato il cinque. Questa è la seconda frase sessista e offensiva nei confronti delle donne (la prima fu quella di Fabio Testi: “Mi hanno cacciato perché avevano paura che le violentassi”, nda) in nemmeno una settimana di GFVip. Un messaggio sbagliato e inaccettabile che deve essere sanzionato con la squalifica.