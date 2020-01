Salvini. Spunta una condanna per razzismo per un video del 2009: “Senti che puzza, arrivano i napoletani”

Spunta una condanna per razzismo per Matteo Salvini, di cui fino ad ora non si era avuta notizia: si tratterebbe di un decreto penale per un coro razzista nei confronti dei napoletani. Ha violato infatti la legge Mancino, che punisce coloro che compiono azioni discriminatorie. Adesso deve rispondere alle accuse di vilipendio dell’ordine giudiziario. Nel 2009, infatti, ad una festa a Pontida, è stato girato un video in cui si vede chiaramente Salvini, allora capogruppo al comune di Milano della Lega Nord ed eletto deputato da poco al Parlamento europeo, intonare “Senti che puzza, arrivano i napoletani”. Salvini aveva dichiarato al riguardo: “Se ci sono napoletani che si sono sentiti offesi, mi scuso, ma credo che un politico debba essere valutato per quello che fa, non per quello che dice un sabato sera tra amici quando si parla di calcio”.