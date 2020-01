Salerno, ultimo weekend per poter godere dello spettacolo delle “Luci d’Artista”

E’ l’ultimo weekend per poter assistere allo spettacolo delle Luci d’artista di Salerno. Come comunica il Comune, sarà l’ultimo week-end utile per visitare la spettacolare esposizione d’arte luminosa en plein air che ha reso Salerno una delle destinazioni favorite ed amate nel periodo festivo. Le Luci d’Artista saranno accese fino a tutta la giornata di domenica 19 gennaio.

Da Lunedì 20 avranno inizio le operazioni di smontaggio. Una bella occasione per visitare o rivedere tutte le magnifiche installazioni dalla Villa Comunale al Centro Storico, nella Zona Orientale e nei quartieri cittadini. Un ultimo sguardo all’Albero di Piazza Flavio Gioia, ai Lampadari Belle Epoque del Corso Vittorio Emanuele, agli animali, ai giardini ed alle creature marine e poi sarà il momento dell’arrivederci alla prossima edizione.

Ricordiamo che Luci d’artista è l’emozionante esposizione d’opere d’arte luminose allestite nelle piazze e lungo le vie di Salerno. Veri capolavori di luce e colore, in cui la fantasia prende il sopravvento lasciando tutti, dai grandi ai più piccoli, con il fiato sospeso. Ogni anno accorrono migliaia di cittadini e turisti che si godono la suggestiva atmosfera passeggiando tra i colori e le luci delle splendide opere d’arte.