Salerno. Tentativo di suicidio, salvata da medici e carabinieri una donna di 26 anni

Questa mattina di mercoledì 29 gennaio, una giovane donna di 26 anni ha tentato il suicidio, in via Trento a Pastena, nella zona orientale della città. La ragazza ha ingerito molti farmaci con l’obiettivo di togliersi la vita, ma è stata salvata dall’immediato intervento dei medici e dei carabinieri. La giovane è stata trasportata al Ruggi e dimessa in tarda mattinata.