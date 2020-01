A Salerno si festeggiano i cento anni della signora Vincenza Pepe, nata il 20 gennaio 1920, lo stesso giorno di Federico Fellini, uno dei più grandi registi italiani di sempre. La vita della signora Vincenza è sempre stata spesa per la famiglia, che si riunisce, nonostante sparsa per il mondo, in suo onore in questa occasione per celebrarla. Addirittura, le nipoti, che non volevano assolutamente mancare in questa giornata piena di gioia, arrivano dall’Argentina. Alla signora Vincenza, che usufruisce dei servizi di assistenza domiciliare forniti da Salerno Solidale fin dal 1997, hanno portato i loro saluti, insieme alla presidente di Salerno Solidale, Mena Arcieri, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano.