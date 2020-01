Salerno. Sbloccata la gara: via all’allungamento della pista dell’aeroporto

Dopo anni in cui si è sottolineata la necessitò di allungare la pista dell’aeroporto di Salerno, finalmente il Consiglio di Stato ha messo fine al contenzioso: il ricorso portato avanti da una delle aziende escluse è stato respinto ed i lavori potranno cominciare. «I motivi di appello – si legge nella sentenza firmata dal presidente della quinta sezione – non consentono di superare, sotto il profilo dell’assenza del fumus boni iuris, le ragioni poste a fondamento dell’ordinanza cautelare gravata». Restano al momento in gara 5 gruppi imprenditoriali. Dopo aver analizzato le singole offerte, si procederà ad individuare il progetto più idoneo entro l’autunno. L’opera è finanziata con 25 milioni di euro e i consentirà l’atterraggio dei Boeing.