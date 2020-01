Salerno, Sapri. Incidente stradale: Smart si ribalta, ragazza in ospedale

Si è verificato questa mattina, un incidente stradale a Sapri, in provincia di Salerno, nei pressi della curva di Santa Croce. Una Smart si sarebbe ribaltatasu un fianco dopo essere finita contro un marciapiedi. La ragazza alla guida è stata soccorsa e trasportata in ospedale, sebbene non sembri aver riportato ferite gravi. Sul posto, immediato l’intervento della Polizia Municipale.