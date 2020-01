Salerno. Ritrovato e fatto brillare un ordigno bellico della seconda guerra mondiale

BRILLAMENTO ORDIGNO BELLICO NELLE ACQUE ANTISTANTI SALERNO

Nella giornata odierna, i palombari della Marina militare, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Salerno e sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno, che appresa la notizia del ritrovamento, ha attivato immediatamente il nucleo operatori specializzato, hanno fatto brillare un ordigno bellico rinvenuto a bordo della motonave Breydel alla fonda nella rada di Salerno, nave impegnata nelle operazioni di dragaggio del porto di Salerno. L’ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale di fabbricazione americana e contenente circa 30 chili di esplosivo, è stato identificato, rimosso dalla nave e trasportato al largo di Capo d’Orso, in zona di sicurezza individuata dall’Autorità marittima in collaborazione con il responsabile delle

operazioni di brillamento. La zona di mare è stata interdetta a qualsiasi attività mediante emanazione di apposita ordinanza da parte della Capitaneria di Porto che ha provveduto, inoltre, mediante le proprie motovedette ad assicurare l’indispensabile cornice di sicurezza nell’area interessata. Le operazioni si sono concluse nella mattinata e si sono svolte prevenendo ogni potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione.