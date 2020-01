Salerno, notte di follia: 15 enne in coma etilico, rissa in centro e tracce di sangue in strada

Una notte di follia, quella tra ieri ed oggi in provincia di Salerno e Nocera Inferiore. Il fine settimana, si sa, da vita alla solita movida nei centri d’interesse per i giovani, ad esempio il Corso Vittorio Emanuele o in zona Municipio a Roccapiemonte.

E’ proprio nell’agro nocerino che una ragazza di 15 anni è finita in ospedale a causa dell’alcol. Dopo aver bevuto tanto o meglio, troppo, la giovane è diventata ingestibile per le proprie amiche che, vedendola peggiorare, hanno capito che qualcosa non andasse. La 15enne di Castel San Giorgio, infatti, è finita in coma etilico ed è stata immediatamente trasportata nel presidio ospedaliero più vicino, dove tutt’ora è ricoverata in gravi condizioni.

A Nocera Inferiore, invece, il Corso Vittorio Emanuele ha spiacevolmente ospitato una rissa tra ragazzi. Alcuni giovani durante la movida salernitana avrebbero dato vita ad una rissa tra la folla colpendosi pericolosamente con bottiglie di vetro e sedie dei locali sul Corso. Una lite violenta e pericolosa che ovviamente ha reso necessario l’intervento dei militari. Ancora sconosciuta la causa di tutto ciò, ma sono in corso le indagini dei carabinieri che, intervenuti al momento della rissa, hanno potuto individuare i responsabili.

Ma non terminano qui le follie della scorsa notte a Salerno e provincia, dove un extracomunitario è stato accoltellato in zona Vicolo delle Colonne, dove ha perso grandi quantità di sangue lasciandone le tracce in strada. Il ferito è stato immediatamente soccorso dal 118 per poi essere trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Presenti anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini sul caso.