Salerno non ha più l’elisoccorso, di vitale importanza per la costiera amalfitana. Il servizio è stato trasferito a Napoli

Dallo scorso 23 gennaio a Potecagnano-Faiano, nel salernitano, non c’è più l’elisoccorso. Il servizio di trasporto aereo medicalizzato, infatti, è stato trasferito a Napoli all’Ospedale del Mare e servirà a coprire le emergenze sulle isole di Capri ed Ischia. Si tratta di una grave perdita per Salerno che si ripercuoterà anche in costiera amalfitana, dove il trasporto con l’elisoccorso in presenza di pazienti gravi è di vitale importanza perché riduce tantissimo i tempi di arrivo in ospedale ed i molti casi permette di salvare una vita. D’ora in poi bisognerà attendere l’arrivo dell’elicottero da Napoli per poter trasportare un paziente in codice rosso presso gli ospedali di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore o Salerno, che distano più di trenta chilometri dalla costiera amalfitana.