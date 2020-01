Salerno, Mercato San Severino. Grave incidente stradale: due feriti, uno grave

Grave incidente stradale ieri sull’A30, all’ingresso di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire le cause che hanno portato due auto a scontrarsi nei pressi della barriera in autostrada. Le due vetture sono andate completamente distrutte, ed una delle due è finita tra i guardrail restando incastrata tra le lamiere della barriera. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Due sono i feriti, di cui un ragazzo di 23 anni, in condizioni gravi, che avrebbe riportato danni cerebrali e fratture facciali multiple, trasferito presso il San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona a Salerno, nel reparto di neurochirurgia. L’altro ferito, invece, è stato trasportato all’ospedale di Sarno, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.