Salerno. Lite tra extracomunitari, spunta un’arma da taglio. Tre persone rimaste ferite

Salerno. Paura intorno alle 9.30 di oggi nel centro storico cittadino per una violenta lite che ha visto coinvolti tre extracomunitari, per la precisione un marocchino e due tunisini. Durante la colluttazione all’improvviso, stante alle prime ricostruzioni, sarebbe spuntata anche un’arma da taglio. I tre hanno riportato delle ferite che li hanno costretti a rivolgersi alle cure dei sanitari dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Nessuna lesione grave ma uno dei tre ha riportato una ferita alla mano che è stata suturata dai medici di turno, un altro la frattura del setto nasale, il terzo escoriazioni superficiali. I tre extracomunitari sono ora in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.