Salerno. La richiesta di aiuto della 28enne Valentina Leone, costretta a vivere in 45 metri quadrati insieme alla sua famiglia di 11 persone

Salerno. Valentina Leone, una giovane madre di 28 anni, lancia un appello ed una richiesta di aiuto per la situazione in cui è costretta a vivere. La donna abita in un appartamento in Via Alfredo Capone di soli 45 metri quadrati, insieme ad altre 11 familiari tra i quali anche due bambini malati, uno affetto da autismo. La giovane donna ha chiesto aiuto al Comune di Salerno affinché si possa trovare al più presto una soluzione poiché le condizioni in cui lei e la sua famiglia sono costrette a vivere risultano insostenibili e certamente non salutari per i bambini già affetti da patologie. Ci auguriamo che qualcuno possa prendere a cuore la situazione di Valentina in modo da consentirle una vita più serena e con qualche problema in meno.