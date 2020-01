Salerno. Inaugurato il Ponte “Fausto Coppi” per omaggiare il Campionissimo del ciclismo

Per omaggiare il “Campionissimo” Fausto Coppi, colui che ha fatto la storia del ciclismo italiano, il ponte sul fiume Irno, che collega via Torrione con Corso Garibaldi, ha ufficialmente preso il suo nome. Per festeggiare il Centenario della nascita del più forte ciclista di tutti i tempi, l’Associazione Culturale “Amici del Sacro Cuore” del Presidente Enzo Autuori ha provveduto al recupero dell’infrastruttura. All’ufficiale cerimonia di intitolazione Autuori ha detto “E’ un sogno che si realizza perché Fausto Coppi rappresenta per la comunità salernitana un motivo di vero orgoglio. Questa intitolazione avviene dopo la mostra tematica e prima di un altro evento organizzato in provincia di Avellino. Viatico migliore per prepararsi alla manifestazione ‘pedalando per la città’ del 24 maggio”. Ovviamente, era presente alla cerimonia anche il sindaco Vincenzo Napoli, che ha aggiunto: “Anche le giovanissime generazioni debbono avere contezza delle gesta dell’eroe italiano che Coppi era. Una icona molto radicata nella coscienza di tutta la nazione, simbolo di uno sport epico perché fatto di sudore, fatica e grande lealtà”.