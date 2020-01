Salerno. Frontale tra due auto sull’A2 nei pressi di Atena Lucana

Si è verificato ieri sera, sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dell’uscita di Atena Lucana, in provincia di Salerno, un incidente stradale. Due automobili, una Fiat Panda ed una Opel Mokka si sono scontrate frontalmente, per cause ancora sconosciute. A causa dell’impatto molto violento, uno dei due conducenti è rimasto ferito, riportando diverse fratture, ma fortunatamente non sarebbe in condizioni gravi. E’ stato necessario l’intervento del 118, che ha trasportato l’uomo di Padula all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Immediato è stato l’intervento della Sottosezione della Polizia Stradale per ricostruire le dinamiche ed accertare eventuali responsabilità e dell’ANAS, per ristabilire la normale viabilità.