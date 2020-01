Salerno. Detenuto tenta la fuga dopo una visita medica all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, bloccato dalla Polizia

Salerno. Un detenuto 21enne di origini gambiane nella giornata di ieri, avendo accusato dei dolori alle gambe, è stato accompagnato presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per essere sottoposto agli accertamenti medici che non evidenziavano alcuna patologia. Il detenuto veniva quindi dimesso e, accompagnato dagli agenti della Polizia Penitenziaria, stava per salire sul furgone che lo doveva riaccompagnare in carcere ma, all’improvviso, il 21enne ha dato una spallata ad uno degli agenti ed ha colpito violentemente il secondo, per poi tentare di fuggire. Ma altri agenti della Polizia Penitenziaria sono riusciti a bloccarlo e lo hanno ricondotto in galera. Dovrà rispondere di tentava evasione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale