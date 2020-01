Salerno. Denunciato un venditore ambulante abusivo, sul suo apecar rinvenuti e sequestrati 10 chili di alici

Salerno. Al fine di reprimere il fenomeno del commercio ambulante abusivo, questa mattina gli agenti del Nucleo Annonario della Polizia Municipale, coadiuvati da una pattuglia di motociclisti del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, facendo seguito ad alcune segnalazioni, hanno fermato e sottoposto a controllo un venditore ambulante abusivo che esercita solitamente la sua attività illegale nei pressi di Corso Vittorio Emanuale. L’uomo, a bordo del suo apecar, vendeva prodotti ittici e gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro circa 10 chili di alici. Il prodotto ittico è stato depositato in una cella frigo del Centro Agroalimentare del Comune in attesa della distruzione da parte del competente agronomo di turno. Inoltre, al venditore è stata comminata una multa pari a 5.000 euro per aver effettuato vendita itinerante senza la necessaria ed obbligatoria licenza. Infine, gli è stato imposto l’allontanamento immediato dalla zona.