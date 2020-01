Salerno. Daspo per decine di prostitute dopo l’ordinanza: tesoretto al Comune

La recente ordinanza anti prostituzione emanata dal Sindaco Napoli il 10 gennaio 2020, ha già portato i suoi frutti. Da quanto è entrata in vigore, la legge ha già portato a decine di sanzioni per prostitute e clienti soprattutto in zona stadio Arechi.

I colleghi de “Il Mattino” riportano che gli agenti di Polizia Municipale hanno raggiunto la media di 3 sanzioni al giorno, con multe che ammontano a 500 euro. Già pagate dai clienti, le multe porterebbero nelle casse del Comune di Salerno delle entrate importanti, se solo venissero rispettate anche dalle meretrici che già hanno subito denunce rigorose.

Le notti hard hanno fruttato già il saldo di oltre il 60 per cento delle contravvenzioni dei clienti, timorosi che a casa venga recapitato l’avviso di notifica del verbale non pagato: lo spauracchio di rompere matrimoni o fidanzamenti mette in allarme i clienti del sesso venduto in strada. Vigili in borghese e appostamenti mirati nella zona est della città fino a tarda notte andranno avanti anche nelle prossime settimane e saranno intensificati nei punti ritenuti più sensibili dove si registra un incremento delle presenze di giovani donne dedite al meretricio.